Премьер-министр республики Джорджа Мелони подтвердила, что ее страна готова поддержать потенциальное прекращение огня посредством инициатив по мониторингу и обучению

РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, принявшая участие по видеосвязи во встрече лидеров стран "коалиции желающих", подтвердила, что Рим не будет направлять свои войска на Украину. Как сообщается в заявлении ее пресс-службы, она вновь обозначила предложение о "создании механизма коллективной безопасности, основанного на 5 статье Вашингтонского договора (Устава НАТО - прим. ТАСС), как ключевого элемента политического компонента гарантий безопасности для Украины".

"Премьер-министр Мелони подтвердила, что Италия не будет отправлять войска на Украину, но готова поддержать потенциальное прекращение огня посредством инициатив по мониторингу и обучению за пределами Украины", - говорится в сообщении для прессы.

В состоявшемся позже разговоре с президентом США Дональдом Трампом была подтверждена "общая цель - установления справедливого и прочного мира на Украине". "Этого можно достичь только при подходе, сочетающем в себе постоянную поддержку Украины, прекращение боевых действий, сохранение коллективного давления на Россию, в том числе посредством санкций, а также надежные гарантии безопасности, которые будут определены в духе трансатлантического сотрудничества", - говорится в заявлении итальянского премьера.