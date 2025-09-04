Встреча пройдет 5 сентября в Ужгороде

БРАТИСЛАВА, 4 сентября. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура будет одной из главных тем обсуждения премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Зеленским и главой кабмина Украины Юлией Свириденко на предстоящей встрече в Ужгороде. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на пресс-службу словацкого правительства.

"Одной из главных тем обсуждения на встрече премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом Украины в Ужгороде будет энергетическая инфраструктура, - отметила пресс-служба кабмина. - Об итогах переговоров премьер-министр Словакии и президент Украины проинформируют на совместной пресс-конференции".

Фицо резко критиковал удары ВСУ по инфраструктуре трубопровода "Дружба", по которому поступает российская нефть в Словакию. Братислава по этому поводу обратилась, в частности, к Еврокомиссии, настаивая на оказании воздействия на Украину с целью прекратить нападения на нефтепровод.

Фицо направится в Ужгород после возвращения из Пекина, где принимал участие в торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он заявил ранее, что доведет до Зеленского выводы из беседы с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась во вторник в столице Китая.