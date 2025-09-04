Участие Путина в параде и саммите ШОС говорит о том, что Россия и Китай являются важными стратегическими партнерами, отметил член Постоянного комитета ВСНП, председатель Ассоциации публичной дипломатии Шанхая

ШАНХАЙ, 4 сентября. Российско-китайские отношения основаны на понимании и сотрудничестве, сообщил ТАСС член Постоянного комитета ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей), председатель Ассоциации публичной дипломатии Шанхая Чжоу Ханьминь. Участие президента РФ Владимира Путина в параде Победы в Пекине и саммите Шанхайской организации сотрудничества подчеркивает, что Россия и Китай являются важными стратегическими партнерами, отметил он.

"Наши отношения основаны на понимании и сотрудничестве. Поэтому 9 мая в этом году на Красной площади наш президент тоже был на параде. У России и Китая было много жертв во Второй мировой войне. Участие Путина в параде и саммите ШОС говорит о том, что Россия и Китай являются важными стратегическими партнерами. Поэтому как представитель китайского народа я хочу выразить большую благодарность за визит Путина. Он специально прилетел и принял участие в очень важных событиях для нас. Это очень ценно", - сказал он.

Национально-освободительная армия Китая 3 сентября провела на площади Тяньаньмэнь масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне. На мероприятии присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, Путин, а также главы государств и правительств еще 24 стран.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем приняли участие Путин, руководители более чем 20 государств и представители 10 международных организаций. По итогам саммита подписано 15 новых документов о сотрудничестве.