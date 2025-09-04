По словам польского премьера Дональда Туска, республика не может снижать уровень безопасности и ее партнеры должны это принимать во внимание

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Польша потребует от партнеров предоставить ей гарантии безопасности в рамках инициативы по защите украинского воздушного пространства. Об этом заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск после встречи так называемой коалиции желающих в Париже.

"Я передал нашим партнерам, что Польша заинтересована в том, чтобы украинское небо стало безопасным, однако это должно быть сопряжено и с гарантиями безопасности Польши", - сказал Туск во время брифинга, проведенного на борту самолета перед вылетом из Парижа, трансляцию вел телеканал TVP Info. "Мы никоим образом не можем снижать уровень нашей безопасности, наши партнеры должны это принимать во внимание", - подчеркнул премьер, добавив, что польские эксперты будут участвовать в обсуждении этой инициативы.

4 сентября в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсудить гарантии безопасности Украины. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, коалиция теперь насчитывает 35 участников, из них 26 выразили готовность направить воинский контингент на Украину после установления перемирия или мира.