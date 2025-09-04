Ли Хунчжун отметил, что российский лидер также произвел впечатление очаровательного главы государства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Китая считают президента России Владимира Путина очень уважаемым и очаровательным лидером, после того как в 2018 году он приготовил в ходе визита в Тяньцзинь традиционную китайскую еду гоубули. Об этом сообщил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун президенту РФ Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Я принимал вас в Тяньцзине в 2018 году, история про приготовленные вами паровые булочки гоубули до сих пор передается в Китае из уст в уста, - сказал Ли Хунчжун. - Вы произвели впечатление не только очень уважаемого, но и очаровательного президента".

В ходе визита в Тяньцзинь в 2018 году Путин собственноручно приготовил традиционное тяньцзинское блюдо гоубули. Кроме того, глава российского государства приготовил и вместе с председателем КНР Си Цзиньпином попробовал фаршированные мясом и овощами блины.

В марте 2025 года Ли Хунчжуна назначили на пост сопредседателя Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова, такое решение сильно повысило статус организации со стороны Китая: оно демонстрирует значимость для Пекина дружественных отношений с Москвой в условиях нынешнего миропорядка.

