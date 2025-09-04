Кандидат в руководство ФРС заявил, что будет независим от лидера США

Президент Дональд Трамп предложил Стивену Мирану временно занять освободившийся пост

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост в Совете управляющих Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции Центробанка), руководитель Совета экономических консультантов Белого дома Стивен Миран заявил, что будет сохранять независимость от президента Дональда Трампа.

На слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса США, посвященных его кандидатуре, представители Демократической партии высказывали опасения относительно того, что Миран ввиду занимаемой им должности будет продвигать в ФРС интересы главы американской администрации. Сенатор Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд), в частности, назвал возмутительным тот факт, что Миран в случае утверждения его кандидатуры не уволится с должности в Белом доме, а лишь уйдет в вынужденный отпуск, оставаясь фактически "подчиненным президента". Это, по его словам, подрывает независимость ФРС.

Сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) в свою очередь назвала Мирана "марионеткой Трампа" и выразила мнение о том, что "в его независимость не верят ни народ США, ни инвесторы, <...> ни мировые финансовые рынки". Рид в свою очередь поинтересовался у Мирана, считает ли он себя "марионеткой Трампа". "Совершенно нет. Я настроен крайне независимо", - заявил в ответ Миран, подчеркнув, что намерен также "сохранять независимость в случае утверждения" его кандидатуры.

"Если я будут утвержден на должность в ФРС, я буду действовать в независимом ключе, опираясь на собственный анализ экономических показателей, инфляции, данных по занятости и последствий экономической политики", - заявил Миран.

В начале августа Трамп предложил Мирану временно занять освободившееся место в Совете управляющих ФРС. Как написал американский лидер, Миран в случае утверждения будет занимать эту должность до 31 января 2026 года. "В этот период мы продолжим поиски окончательной замены", - пояснил Трамп.

Ранее глава Белого дома неоднократно призывал подать в отставку председателя ФРС Джерома Пауэлла на основании того, что тот, по мнению Трампа, отказывается снижать процентную ставку. Трамп, в частности, ставил Пауэллу в пример занимавшую должность одного из членов Совета управляющих ФРС Адриану Куглер, которая заявила, что уйдет в отставку 8 августа.

Президент США настаивает на том, что ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финансовый регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для федерального правительства оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее Совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.