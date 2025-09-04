Официальный представитель военных Эфи Дефрин заявил, что давление на ХАМАС будет увеличиваться до тех пор, пока движение не потерпит поражение

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сентября. /ТАСС/. Израильские военные установили контроль над 40% территории города Газа и намерены продолжать наступательные действия. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

"Сегодня мы удерживаем 40% города Газа. Операция будет расширяться и интенсифицироваться в ближайшие дни", - сообщил он.

По словам представителя военных, Израиль намерен постоянно усиливать натиск на вооруженные формирования радикального палестинского движения ХАМАС.

"Мы будем наращивать давление на ХАМАС до тех пор, пока он не потерпит поражение. Мы будем преследовать их повсюду", - подчеркнул генерал.