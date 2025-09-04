Ким Чен Ын: парад в Пекине показал международный статус Китая

Лидер КНДР поздравил правительство и граждан КНР с успешным проведением мероприятий по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сказал, что торжественные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны показали уровень влияния Китая на международные дела. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Переговоры лидеров КНДР и КНР прошли в Пекине 4 сентября, парад состоялся 3 сентября. "Товарищ Ким Чен Ын поблагодарил партию, правительство и народ Китая за искреннее, особое гостеприимство, оказанное делегации КНДР, и поздравил с успешным и торжественным проведением мероприятий по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии", - информирует ЦТАК.

"Он сказал, что эти мероприятия показали незыблемую решимость Китая защитить глобальный мир и ярко продемонстрировали его важный международный статус и влияние", - продолжило агентство.