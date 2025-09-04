Непрерывно углублять и развивать корейско-китайские отношения - незыблемая воля Трудовой партии и всей республики, отметил лидер КНДР

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах в Китае 4 сентября заверил председателя КНР Си Цзиньпина в неизменности дружбы между двумя странами. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын отметил, что, несмотря на турбулентность обстановки в мире, чувство дружбы между КНДР и КНР не может измениться, и заверил, что непрерывно углублять и развивать корейско-китайские отношения - это незыблемая воля Трудовой партии Кореи и КНДР", - проинформировало агентство.

"Корея и впредь будет всесторонне и неизменно поддерживать позицию и усилия Коммунистической партии Китая и правительства КНР для защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов развития государства", - приводятся слова Ким Чен Ына.

Лидеры двух государств обменялись мнениями каса укрепления контактов на высшем уровне и стратегического взаимопонимания. Стороны проинформировали друг друга о позициях партий по вопросам международных отношений. "[Они] также отметили необходимость укрепления стратегического сотрудничества и защиты общих интересов в международных и региональных вопросах", - сообщает ЦТАК.

Как отмечает агентство, переговоры прошли "в теплой и дружественной атмосфере". Председатель КНР устроил для Ким Чен Ына прием. Затем лидер КНДР на своем специальном поезде покинул Пекин, завершив программу визита в Китай.