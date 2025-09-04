Эти НПО участвовали в арестах, задержаниях и расследованиях Международного уголовного суда против граждан Израиля без согласия еврейского государства

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент объявил о санкциях против трех палестинских неправительственных организаций (НПО), участвующих в арестах, задержаниях и расследованиях Международного уголовного суда (МУС) против граждан Израиля без согласия еврейского государства.

"Сегодня я ввожу санкции в отношении трех иностранных НПО - "Аль-Хак", "Аль-Мезан" и Палестинского центра по правам человека. <...> Мы выступаем против политизированной повестки дня МУС, его чрезмерного вмешательства и пренебрежения суверенитетом США и наших союзников", - указано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио на сайте Госдепа.

Рубио также отметил, что США продолжат принимать меры против МУС и связанных с ним организаций, чтобы "защитить свои войска, свой суверенитет и своих союзников", не уточнив, о каких именно действиях идет речь.

Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом уже несколько раз вводила санкции в отношении МУС. Указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС, Трамп подписал 6 февраля. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. В частности, в США считают, что суд злоупотребил своими полномочиями, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.