Глава Белого дома отметил, что у него с президентом России сложился хороший диалог

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует в ближайшем будущем поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я это сделаю. У нас очень хороший диалог", - сказал он журналистам в Белом доме.

По его словам, ранее он полагал, что урегулировать кризис на Украине для него будет легче, чем другие вооруженные конфликты в мире, из-за хороших личных отношений с Путиным, однако этот процесс оказался гораздо сложнее.

4 сентября в Париже была организована встреча "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности для Украины. В ее ходе европейские лидеры провели телефонный разговор с Трампом.