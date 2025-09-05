Президент республики отметил, что только 5% поступающего из Южной Америки кокаина наркоторговцы пытаются провезти через территорию Венесуэлы

КАРАКАС, 5 сентября. /ТАСС/. В Венесуэле отсутствуют плантации коки, нарколаборатории, и в ближайшее будет полностью перекрыт транзит наркотиков через территорию республики. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Согласно докладам ООН и ряда стран, отражающим действительное положение дел и поддающимся экспертной проверке, <…> территория Венесуэлы свободна от плантаций коки, лабораторий по производству кокаина, и в скором времени мы полностью перекроем транзит наркотиков", - сообщил Мадуро.

Венесуэльский лидер сообщил, что 87% кокаина, поступающего из Южной Америки, переправляются из Колумбии, Эквадора и Перу через Тихий океан, 8% - через Карибское побережье колумбийского департамента Гуахира и только 5% наркоторговцы пытаются провезти через территорию Венесуэлы, 70% из которых изымается. Мадуро заявил, что за последние годы были "нейтрализованы 402 самолета, которые использовались для наркотрафика", и в ближайшее время Венесуэла полностью перекроет транзит наркотиков через свою территорию.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. По словам Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. Более того, Вашингтон беспочвенно обвиняет президента Венесуэлы Николаса Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает. В свою очередь Мадуро заявил, что Венесуэла подвергается самой большой за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца Военно-морских сил США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.