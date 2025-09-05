В американском военном ведомстве назвали инцидент провокационным шагом, который призван помешать операциям Соединенных Штатов по борьбе с наркотерроризмом

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Два военных самолета Венесуэлы пролетели в непосредственной близости от корабля американских ВМС в международных водах. Об этом сообщило в четверг Министерство обороны США.

"Сегодня два военных самолета режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро пролетели возле корабля ВМС США в международных водах. Этот крайне провокационный шаг был призван помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом", - указывается в заявлении ведомства.

"Управляющему Венесуэлой картелю настоятельно рекомендуется в дальнейшем не пытаться воспрепятствовать, сдержать или помешать операциям по борьбе с наркотрафиком и терроризмом, которые проводят Вооруженные силы США", - говорится в документе.

2 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua. По словам Трампа, Каракас принимает недостаточные меры для борьбы с торговлей наркотиками. Кроме того, Вашингтон беспочвенно обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца ВМС США были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.