По мнению газеты, позиции стран по вопросу помощи Украине стали более нестабильными

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Отсутствие результатов "коалиции желающих" по украинскому вопросу на встрече в Париже 4 сентября продемонстрировало шаткую позицию европейских союзников в дальнейшей поддержке Киева. Об этом сообщила газета Kurier.

Во время заседания стран "коалиции желающих" в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон вновь пообещал Владимиру Зеленскому предоставить Украине гарантии безопасности. Однако, такие заявления звучат от лидера Франции не в первый раз, и до сих пор нет ни одного конкретного документа по этому вопросу, говорится в материале.

Отмечается, что позиции стран по вопросу поддержки Украины стали более нестабильными. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла, что не будет участвовать ни в одной миссии под руководством ЕС, Польша до сих пор отказывалась от отправки войск на Украину, ситуация во Франции также может измениться из-за политического кризиса на фоне вероятной отставки премьера Франсуа Байру.

На встрече "коалиции желающих" в Париже 4 сентября присутствовали европейские лидеры и Зеленский. На пресс-конференции Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.