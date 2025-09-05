Responsible Statecraft назвал Париж плохим местом для саммита союзников Украины

Это связано с политическим кризисом во Франции, говорится в статье руководителя евразийской программы в Институте Куинси Анатоля Ливена

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Столица Франции стала неудачным местом для проведения встречи оказывающей помощь Украине "коалиции желающих" из-за набирающего обороты в стране политического кризиса. Об этом говорится в статье американского портала Responsible Statecraft.

"Выбор Парижа в качестве места проведения саммита европейской "коалиции желающих" для обсуждения вопроса о "силах укрепления доверия" для Украины на этой неделе оказался крайне неудачным. Через пять дней после саммита Франция, вполне возможно, останется без правительства", - говорится в статье руководителя евразийской программы в Институте Куинси Анатоля Ливена.

На фоне анонсированного премьер-министром Франции Франсуа Байру голосования в парламенте о доверии правительству, отметил он, 18 сентября профсоюзы страны пообещали провести забастовку. Как отмечает обозреватель, если глава правительства потерпит поражение и будет вынужден уйти в отставку, то Франция может погрузиться уже в третий по счету правительственный кризис за год.

"Как страна, находящаяся в такой политической и финансовой ситуации, может серьезно планировать очень рискованное и дорогостоящее военное развертывание вдали от границ Франции? Великобритания, соорганизатор парижского саммита и потенциальный соруководитель любых европейских сил на Украине, находится лишь в относительно лучшем положении", - указывает автор. Как отметил аналитик, последние опросы общественного мнения показывают, что среди британских избирателей набирает популярность лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж, который критикует политику действующего правительства в отношении нелегальной миграции.

Ливен отметил, что ранее европейские издания писали о том, что численность европейского контингента на Украине для эффективного функционирования должна достигать от 50 до 100 тыс. человек, однако Франция и Великобритания выразили готовность предоставить только 6-10 тыс. военнослужащих. "Откуда же возьмутся остальные? Пока что только Дания, Швеция, Нидерланды, Испания, Португалия и страны Балтии выразили, но в очень расплывчатых выражениях, возможную готовность внести свой вклад в силы обеспечения безопасности. Из них только Швеция и Испания могут считаться хоть сколько-нибудь серьезными военными державами", - подчеркнул автор, добавив, что ФРГ и Польша уже отказались дислоцировать свои войска на Украине.

"Очень маловероятно, что [президент США Дональд] Трамп когда-либо согласится поддержать такие силы. Несомненно, что это сделает любое мирное урегулирование с Россией невозможным, и война будет продолжаться бесконечно. И если одним из рисков затяжной войны является крах украинской армии, то другим станет то, что поддерживавшие Украину европейские правительства отправятся в отставку из-за провала на выборах", - резюмировал обозреватель.

Кризис во Франции

25 августа премьер Франции объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальном собрании вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на 12 млн евро". Ранее глава правительства заявил, что власти Франции намерены отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году в попытке сдержать рост госдолга.

Если депутаты проголосуют за недоверие правительству, которое не обладает собственным большинством в парламенте, оно будет вынуждено подать в отставку. В этом случае фракция оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" намерена уже 9 сентября начать в парламенте процедуру импичмента президента. Конституция позволяет главе государства распустить парламент и назначить внеочередные выборы.