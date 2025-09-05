Главная цель реформы - создать "современную и эффективную систему государственного управления для реализации политических приоритетов", а также сократить расходы

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует начать в 2026 году реструктуризацию исполнительного органа власти ЕС для повышения управленческой и финансовой эффективности. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, специальному советнику еврокомиссара по бюджету Петру Серафину было поручено "провести масштабную проверку организации и деятельности Комиссии, а также провести внешний сравнительный анализ". Главная цель реформы - создать "современную и эффективную систему государственного управления для реализации политических приоритетов", а также сократить расходы. К концу 2026 года будет проверено, "кто что делает" в ЕК, и этому будет дана оценка.

По словам двух неназванных представителей ЕК, рассматривается модель, которая предполагает слияние департаментов. Другой источник подтвердил, что в состав комиссии по проверке войдут от семи до девяти человек в основном "из государственной или полугосударственной сферы, или научных кругов". Отмечается, что могут быть привлечены и "высококвалифицированные специалисты, в том числе из частного сектора".

Газета подчеркивает, что в последнее время работа ЕК усложнилась из-за бюрократических проволочек. Фон дер Ляйен с 2019 года обещала оптимизировать процессы принятия решений для более быстрой реакции на кризисы. Сейчас в ЕК работает примерно 32 тыс. человек.