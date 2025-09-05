Глава движения "Другая Украина" сравнил его с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский, как и в свое время экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, спровоцировал конфликт с Россией, однако, в отличие от него, своей радикальной стратегией он привел Украину к национальной катастрофе. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформ - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он напомнил о конфликте 2008 года в Южной Осетии и о суде над Саакашвили, который тогда был президентом Грузии. "Обвинение властями Грузии бывшего президента Михаила Саакашвили в развязывании пятидневной войны с РФ в 2008 году дает дорогу подобному процессу против Зеленского", - подчеркнул политик.

Тем не менее, продолжил он, между Саакашвили и Зеленским есть огромная разница. "Уже 16 августа 2008 год, после восьми дней конфликта, Саакашвили поставил подпись под планом мирного урегулирования конфликта, после чего он был подписан в Кремле Дмитрием Медведевым. Подписание этого документа сторонами конфликта окончательно обозначило завершение военных действий", - отметил Медведчук.

"Зеленский, в отличие от Саакашвили, держится преступной радикальной стратегии, чем усугубляет свою вину и ведет страну к окончательной гибели. Суда над Зеленским требует историческая справедливость, поскольку он поставил на войну, чем привел украинский народ к катастрофе", - пояснил политик.

Кроме того, указал он, нынешняя европейская верхушка, в отличие от 2008 года, раздувает конфликт, делая таким образом все, чтобы сесть с Зеленским на скамью подсудимых.