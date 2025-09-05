Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин достигли консенсуса по этому вопросу, сообщил член Политбюро ЦК КПК, зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Пекин выражает готовность взаимодействовать с Москвой в сфере искусственного интеллекта (ИИ), в том числе на Дальнем Востоке. Об этом заявил член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Двери Китая открыты, и мы готовы к сотрудничеству со всеми сторонами, мы готовы к сотрудничеству с Россией в области искусственного интеллекта. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин достигли консенсуса по этому вопросу, и я полагаю, что следующим шагом станет использование платформы сотрудничества на Дальнем Востоке для укрепления взаимодействия в этой области", - сказал он.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.