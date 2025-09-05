Артем Дмитрук подчеркнул, что сейчас решается, идет ли Киев на прямой диалог ради спасения страны или продолжает играть в чужую игру и терять каждый день жизни людей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Причин не ехать на переговоры по урегулированию украинского конфликта в Москву у Владимира Зеленского нет, искать отговорки - значит выступать за продолжение боевых действий и торговать жизнями украинцев. Такое мнение выразил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который выехал с Украины из-за политического преследования.

"Я не вижу ни одной причины не ехать в Москву ради мира. Кто против этого, тот за продолжение войны. Кто ищет отговорки и условия, тот торгует жизнями украинцев", - написал он в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что сейчас решается, идет ли Киев на прямой диалог ради спасения страны или продолжает играть в чужую игру и терять каждый день жизни людей.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент России Владимир Путин заявил, что готов пригласить Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече. Однако Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном отказался от этого предложения. Позже, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин назвал Москву лучшим местом для возможной встречи с Зеленским, а также отметил, что Россия готова гарантировать безопасность Зеленского и представителей Киева, если они решат приехать.