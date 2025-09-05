На встрече "коалиции желающих" в Париже 4 сентября присутствовали европейские лидеры и Владимир Зеленский

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Япония не рассматривает возможность отправки на Украину военнослужащих национальных Сил самообороны после установления перемирия или мира в этой стране, о чем договорились часть стран "коалиции желающих". Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

"Япония не входит в эти 26 стран, правительство Японии не рассматривает возможность отправки военнослужащих Сил самообороны [на Украину]", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

На встрече "коалиции желающих" в Париже 4 сентября присутствовали европейские лидеры и Владимир Зеленский. На пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы "не раскрывать карты" для России. Он добавил, что "еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию", а всего встреча насчитывала 35 участников.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.