По информации Минобороны республики, перенос необходим для того, чтобы учения "не повлияли на логистику, безопасность и прочие подготовительные мероприятия, связанные с президентством" страны в Группе двадцати

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября, /ТАСС/. Власти ЮАР намерены перенести совместные учения с Россией и Китаем, поскольку даты их проведения совпадают с датами саммита Группы двадцати (G20), который пройдет в Йоханнесбурге в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"Учитывая мероприятия, связанные с президентством ЮАР в G20, министерство обороны принимает меры по переносу совместных военно-морских учений между ЮАР, Россией и Китаем, запланированных на ноябрь 2025 года", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что перенос необходим для того, чтобы учения "не повлияли на логистику, безопасность и прочие подготовительные мероприятия, связанные с президентством ЮАР в G20". Саммит Группы двадцати пройдет в Йоханнесбурге 22 и 23 ноября.

Совместные учения России, Китая и ЮАР под кодовым названием Mosi 3 ("Дым 3") пройдут в ноябре в Атлантическом океане вблизи побережья ЮАР под руководством КНР. Первые учения Mosi состоялись в ноябре 2019 года в Атлантическом океане вблизи Кейптауна. Вторые по счету прошли в феврале 2023 года в Индийском океане к северу от города Дурбан.