Пекин придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому конфликту, который Вашингтон пытается увязать с российско-китайскими экономическими отношениями, отметил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь

ПЕКИН, 5 сентября. /ТАСС/. Китайские власти считают совершенно неуместным требование президента США Дональда Трампа в отношении стран Евросоюза оказать давление на КНР из-за ее торговых связей с Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Мы выступаем решительно против произвольного упоминания КНР в этом контексте и категорически против любых попыток оказания на Китай так называемого экономического давления", - подчеркнул он на брифинге, комментируя информацию об указанном требовании Трампа в отношении ЕС.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин последовательно придерживается справедливой и объективной позиции по украинскому конфликту, который Вашингтон пытается увязать с российско-китайскими экономическими отношениями. "КНР не выступает в качестве зачинщика этого кризиса и не относится к причастным к нему сторонам", - подытожил он.

Ранее Трамп в телефонном разговоре с участниками встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что государствам Евросоюза следует прекратить покупать нефть у России. Он подчеркнул, что европейским лидерам необходимо оказать экономическое давление на Китай за поддержание торговых связей с РФ.