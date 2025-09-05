По данным телеканала, президент США полагает, что жесткие действия могут "подорвать переговоры"

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опасается, что принятие мер против России может сорвать переговоры по Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его данным, американский лидер полагает, что жесткие действия могут "подорвать переговоры". Указывается, что его опасения проявляются на фоне растущего давления с требованием ужесточить политику в отношении России. Как отмечает CNN, прошло уже почти три недели после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, и американский лидер "все больше расстраивается из-за отсутствия прогресса в мирном процессе". Согласно информации телеканала, Трамп размышляет о том, насколько лично он должен участвовать в организации встречи между Путиным и Владимиром Зеленским.

CNN подчеркивает, что "Трамп также ранее угрожал Путину "серьезными последствиями", если тот не положит конец конфликту, "хотя в частном порядке президент США опасается, что это может сорвать переговоры". На сегодняшний день "США дали понять союзникам, что готовы сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией", резюмирует телеканал.