Эксперт Шэн: Запад должен изменить отношение к Китаю и России

Директор Научно-исследовательского института Шанхайской организации сотрудничества при Фуданьском университете отметил, что западным странам необходимо пересмотреть мышление, основанное на односторонности и гегемонии

ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Западу придется принять необратимость многополярности и пересмотреть свою политику в отношении России и Китая, если он хочет играть конструктивную роль в глобальном управлении. Такое мнение высказал ТАСС директор Научно-исследовательского института Шанхайской организации сотрудничества при Фуданьском университете Шэн Ли, комментируя итоги встречи лидеров России и Китая в Пекине.

"Основным сигналом этой встречи для Запада является то, что Китай и Россия совместно продвигают создание более устойчивой и независимой структуры многополярного порядка посредством всестороннего и многоуровневого сотрудничества. Это сотрудничество не является альянсом, но отражает высокую степень стратегического взаимного доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Его стиль - неконфронтационный, но твердый с акцентом на институциональные инновации и стратегическое терпение", - сказал эксперт.

По его словам, все это говорит о том, что при решении глобальных проблем диалог, сотрудничество и терпимость гораздо эффективнее конфронтации, разъединения и изоляции. "Для Запада это означает необходимоcть пересмотра его политики в отношении Китая и России, принятия реальности необратимости многополярности, учиться сосуществовать на равных с незападными силами такими, как Китай и Россия, а также пересмотра его традиционного мышления, основанного на односторонности и гегемонии. Только отказавшись от старой парадигмы игры с нулевой суммой времен холодной войны, Запад сможет продолжать играть конструктивную роль в будущей системе глобального управления", - считает Шэн Ли.

Встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине он назвал естественным продолжением постоянного углубления всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Эксперт также указал на то, что отношения двух стран не носят союзнический характер, но лучше, чем союзнические. "Обе стороны совместно подчеркнули необходимость отстаивать цели и принципы Устава ООН и содействовать построению более справедливой и разумной системы глобального управления. Это означает, что Китай и Россия совместно работают над продвижением построения многополярного мирового порядка, бросают вызов давно доминирующей в мире власти Запада в области установления правил и стремятся усилить представительство и голос стран глобального Юга в международных институтах", - констатировал эксперт.