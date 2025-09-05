По словам мужчины, в административном центре анклава на момент записи находились еще "не менее восьми заложников"

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеозапись с участием мужчины, представившимся израильским заложником, удерживаемым в секторе Газа. Кадры с ним распространило военное крыло движения - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - в своем Telegram-канале.

Мужчина на видео представился Гаем Гильбоа Далалем. Он утверждает, что видеозапись была сделана в городе Газа 28 августа 2025 года. По его словам, в административном центре анклава на момент записи находились еще "не менее восьми заложников", никого из них не планируют эвакуировать в другие населенные пункты на фоне израильского наступления на город. В процессе записи рядом с мужчиной оказывается другой пленник, не назвавший своего имени.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения. 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. 8 августа ХАМАС положительно ответил на предложение посредников о прекращении огня, документ был позже передан Израилю. Через два дня министр обороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа, а 21 августа предложенную стратегию одобрил и премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. 29 августа представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри объявил, что военные начали подготовку к переходу в наступление на административный центр палестинского анклава.

По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.