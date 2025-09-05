По данным телеканала, президент США в ответ на заявления о необходимости усилить санкционное и военное давление на Россию требовал от них самим прекратить закупать энергоносители

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп разделяют видение, что позиция стран Европы - главная помеха в процессе украинского урегулирования. С такой оценкой выступил телеканал CNN.

По его мнению, Трамп в ответ на истеричные заявления европейских лидеров о необходимости усилить санкционное и военное давление на Россию требовал от них самим прекратить закупать энергоносители у России, а в ходе совместного телефонного разговора с Владимиром Зеленским и руководителями стран Европы 4 сентября призвал их к более активным действиям по украинскому урегулированию, "больше упрекая европейцев, нежели Россию".

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.