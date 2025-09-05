У сотрудников СБУ есть подозрения их генералу Илье Витюку, заявил директор НАБУ Семен Кривонос

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что в его ведомстве ожидают нового противостояния со Службой безопасности страны, которая уже имеет на руках готовые массовые обвинения сотрудникам НАБУ и ждет подходящего момента для их предъявления.

"Сейчас я получаю сигналы, со вчерашнего вечера, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу [СБУ Илье Витюку] уже на руках постановления, они ждут, пока вернутся какие-то люди из-за границы", - сказал Кривонос в рамках круглого стола по случаю 6-летия Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

2 сентября НАБУ предъявило обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании экс-главе департамента кибербезопасности СБУ, бригадному генералу Илье Витюку. По данным следствия, он приобрел квартиру в Киеве за $522 тыс., хотя по договору ее стоимость - $309 тыс. Украинские СМИ еще весной прошлого года писали о столичной квартире, оформленной на жену Витюка. После возникшего резонанса его отстранили от должности главы департамента. 4 сентября ВАКС установил для Витюка залог в размере 9 млн 84 тыс. гривен (около $238 тыс.).

СБУ назвала предъявление обвинений Витюку "местью" за произведенные ранее задержания двух сотрудников НАБУ.