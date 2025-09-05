Туск не жалеет, что назвал Трампа "российским агентом"

По словам премьера Польши, американский президент является взыскательным и трудным партнером

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не жалеет о том, что когда-то назвал президента США Дональда Трампа "российским агентом".

"Я не жалею ни о каких словах, которые я сказал за свою жизнь. <...> Президент Трамп является взыскательным и трудным партнером не только с моей точки из зрения", - ответил Туск на соответствующий вопрос журналиста на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Кроме того, польский премьер отметил, что Варшава не собирается "стоять на коленях" перед США, поскольку Польша платит огромные деньги за американское оружие и пребывание американского контингента в стране.

17 марта 2023 года на встрече с избирателями в городе Бытом Туск заявил, что "зависимость Трампа от российских спецслужб не подлежит дискуссии". Уже будучи премьером в 2024 году Туск отказался от своих слов, отметив, что никогда такого не говорил. Тем не менее на канале Туска в You-Tube осталась видеозапись со встречи в Бытоме, на которой зафиксировано такое высказывание о Трампе.