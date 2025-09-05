В Йемене заявили, что хуситы начали производство химического оружия

Оно осуществляется при поддержке Ирана, заявил министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Ирьяни

ДУБАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Ирьяни утверждает, что шиитское движение "Ансар Аллах", контролирующее часть территории Йемена, якобы производит химическое оружие с использованием компонентов, ввезенных из Ирана контрабандным путем.

"Террористическое ополчение хуситов создало завод по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских экспертов, - сказал представитель международно признанного правительства в интервью эмиратскому изданию The National. - Иранский режим недавно контрабандой ввез партии токсичных газов и материалов, используемых для производства [химического оружия], на подконтрольную ему территорию".

Поддерживаемое Ираном движение "Ансар Аллах" использует дальнобойные баллистические ракеты и беспилотники для ударов по территории Израиля, а также атакует коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. В отчетах экспертов Совета Безопасности ООН фигурируют сведения о попытках контрабанды оружия из Ирана в Йемен морским путем. Хуситы настаивают, что их арсенал состоит из вооружений собственного производства. Иран также отвергает обвинения в военной поддержке йеменских повстанцев.

Сведения, предоставленные аль-Ирьяни, стали первым прямым обвинением в производстве химического оружия на подконтрольной хуситам территории. По словам министра, оценка йеменского правительства основана на разведывательной информации, полученной из нескольких "надежных источников", согласно которым "ополченцы уже начали подготовку [токсичных] материалов и их установку на баллистические ракеты и ударные беспилотники".

Министр назвал предполагаемые действия хуситов "крайне опасной эскалацией", а также "вопиющим нарушением международного права и Конвенции о запрещении химического оружия". В этом контексте представитель международно признанного йеменского правительства призвал Совет Безопасности ООН принять "срочные и действенные меры". "Очевидно, что иранский проект идет дальше, превращая территорию Йемена в сеть секретных лабораторий по производству и испытанию токсичных, химических и биологических веществ", - добавил он.

Как отмечает издание, для производства химического оружия йеменским повстанцам, которые контролируют часть территории одной из беднейших стран мира, потребовался бы доступ к специализированному оборудованию и промышленным компонентам. Сами химические вещества, необходимые для создания оружия массового поражения, часто имеют двойное назначение и могут легально использоваться в сельском хозяйстве или промышленности.

Ситуация в Йемене

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и сторонниками движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло в марте 2015 года, когда к конфликту присоединилась коалиция во главе с Саудовской Аравией. Гражданская война в Йемене привела к беспрецедентной гуманитарной катастрофе. По данным ООН, более 24 млн йеменцев, или примерно 80% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 4 млн.

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали более ста судов в Красном море и Аденском заливе.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в секторе Газа в середине января этого года, однако вслед за срывом перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.