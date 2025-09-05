В ЦАХАЛ утверждают, что строения превратили в террористическую инфраструктуру

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. /ТАСС/. Израильские военные скоро начнут наносить систематические удары по высотным зданиям в городе Газа. Об этом объявила армейская пресс-служба.

"В ближайшие дни Армия обороны Израиля будет атаковать в городе Газа строения, которые превращены в террористическую инфраструктуру: камеры, командно-наблюдательные пункты, позиции для ведения снайперского и противотанкового огня, комплексы контроля и командования", - говорится в заявлении.

Военные отметили, что перед началом масштабного наступления на город Газа был произведен масштабный сбор разведданных о деятельности отрядов военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС. В результате, утверждается в тексте, "была выявлена повышенная террористическая активность ХАМАС на различных объектах инфраструктуры в городе Газа, особенно в высотных зданиях".

По версии израильской стороны, радикалы размещают на высотках камеры видеонаблюдения, снайперские и противотанковые позиции, наблюдательные посты, а рядом с этими зданиями пролегают подземные туннели, предназначенные для устройства засад против израильских войск и использования в качестве путей отхода для радикалов. Кроме того, по словам военных, по всей Газе установлено множество взрывных устройств, которые могут приводиться в действие дистанционно из тех же высотных зданий.

"В ближайшие дни Армия обороны Израиля будет наносить точечные удары по террористической инфраструктуре, которая представляет прямую угрозу для войск Армии обороны Израиля. Перед ударами будут приняты многочисленные меры для максимального снижения риска причинения вреда мирным гражданам, в том числе целенаправленные предупреждения, использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительный сбор разведданных", - проинформировали военные.