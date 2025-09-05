Перед ударом военные приняли меры, направленные на уменьшение риска причинения вреда местному гражданскому населению, заверили в армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сентября. /ТАСС/. Израильские военные начали наносить анонсированные ранее удары по высотным зданиям в городе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Ранее военные заявили, что эти удары начнутся "в ближайшие дни".

Согласно сообщению, некоторое время назад был нанесен удар по высотке в Газе, в которой, по версии военных, радикалы из палестинского движения ХАМАС "оборудовали инфраструктуру, использовавшуюся для подготовки и проведения атак против войск Армии обороны Израиля в этом районе". Перед нанесением удара военные приняли меры, направленные на уменьшение риска причинения вреда местному гражданскому населению, заверили в армии.

Незадолго до этого министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил, что "теперь со врат ада в Газе снимается засов". Он добавил, что армия его страны будет наращивать натиск на радикалов до тех пор, пока они не примут условия Израиля, прежде всего освободив заложников и сложив оружие. В противном случае радикалы будут уничтожены, предупредил Кац.