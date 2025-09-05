Задержанные в Азербайджане россияне встретились с семьями

Национальная превентивная группа рассмотрела поступившие обращения от близких фигурантов

БАКУ, 5 сентября. /ТАСС/. Задержанные в Баку граждане России встретились со своими родственниками. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека Азербайджана.

"Национальная превентивная группа приняла родственников задержанных, рассмотрела поступившие обращения. Очередная встреча задержанных граждан РФ с близкими состоялась на днях", - сообщили в офисе омбудсмена.

28 июня в следственном управлении СК РФ по Свердловской области сообщили о пресечении деятельности группировки, причастной к ряду убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х. Под стражу заключены восемь обвиняемых. После этого в Азербайджане были задержаны российские журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, а также ряд других граждан РФ.