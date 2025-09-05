Мерц признал, что в правительстве ФРГ существуют недостатки в коммуникации

Фактические решения верны, но внешняя презентация все еще нуждается в доработке, заявил канцлер Германии

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что в правящей коалиции, состоящей из блока ХДС/ХСС и СДПГ, существуют недостатки в коммуникации и это стало видно в первые месяцы работы нового правительства.

"Нам еще предстоит немного поработать над коммуникацией", - заявил Мерц в интервью YouTube-каналу партии "Христианско-демократический союз", лидером которой он является. "Фактические решения верны, но внешняя презентация все еще нуждается в доработке", - сказал он. В качестве примера канцлер привел решение не снижать налог на электроэнергию для всех, а также ограничение поставок вооружений Израилю.

Говоря о налоге на электроэнергию, Мерц отметил, что по сути это верное решение, но "правительство не смогло должным образом донести это". "Нам следовало бы гораздо активнее поднимать этот вопрос внутри партии, внутри фракции в Бундестаге. Нам следовало бы лучше провести обсуждение", - пояснил он. Это также относится к его решению ограничить поставки оружия Израилю из-за действий еврейского государства в секторе Газа.

"Мне пришлось принять это решение быстро, но так же быстро мне следовало лучше проинформировать свою фракцию, партию и общественность", - сказал канцлер ФРГ. Мерц принял это решение единолично.

В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре прошлого года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция "Светофор". Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла "Альтернатива для Германии" с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6 и 8,8% избирателей соответственно.