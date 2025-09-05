Это дает КНР стратегическое преимущество, которое меняет ход мировой гонки вооружений, говорится в докладе Института физики Китайской академии наук

ГОНКОНГ, 5 сентября. /ТАСС/. Масштабный военный парад, прошедший в среду в Пекине на площади Тяньаньмэнь, в ходе которого было показано новейшее китайское вооружение, продемонстрировал успехи КНР в сфере полупроводников, в том числе для передовых РЛС. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Издание ссылается на доклад Института физики Китайской академии наук, который указывает на растущее доминирование КНР в области полупроводниковых технологий на основе нитрида галлия, что дает Китаю "стратегическое преимущество, которое меняет ход мировой гонки вооружений". "Китайская технология полупроводников на основе нитрида галлия достигла зрелости", - приводит газета выдержки из доклада.

В то время как Вашингтон использует меры, направленные на ограничение доступа Китая к передовым микросхемам, Пекин ввел экспортный контроль в отношении галлия и германия, используемых для производства полупроводников, и пользуется своим практически монопольным положением в производстве материалов, необходимых для военной электроники нового поколения, полагает SCMP. Данные Геологической службы США показывают, что по состоянию на 2022 год на долю Китая приходилось около 68% мировых разведанных запасов галлия.

"Это стратегическое преимущество позволило Китаю развернуть в своих вооруженных силах передовые системы РЛС с фазированной антенной решеткой в темпах и масштабах, не имеющих себе равных в США", - отмечает газета. Радары на основе нитрида галлия более компактны и эффективны, обладают повышенной надежностью и длительным сроком службы в условиях высоких температур, что существенно снижает потребность в обслуживании и затраты на него.

От самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500A до нового танка Type 100, оснащенного радарами на основе нитрида галлия, которые были показаны на параде в Пекине, эти системы демонстрируют уровень интеграции и миниатюризации, "ранее доступный только элитным платформам", считает издание.