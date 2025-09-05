Председатель государственных дел КНДР завершил поездку в Китай

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян, завершив поездку в Китай. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

2 сентября Министерство иностранных дел КНДР заявило, что Ким Чен Ын прибыл в Пекин для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Это был пятый визит Ким Чен Ына в Китай.

Предыдущий визит Ким Чен Ына в КНР состоялся в январе 2019 года. Последний саммит КНДР и КНР прошел в июне 2019 года в Пхеньяне. Во время парада в Пекине по случаю празднования 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии Ким Чен Ын занял место по левую руку от лидера КНР, а президент РФ Владимир Путин - по правую.