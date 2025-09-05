Главной темой встречи станет реализация решений саммита НАТО в Гааге о повышении военных расходов до 5% ВВП

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов пройдет в Риге 26-27 сентября для обсуждения выполнения решений саммита в Гааге о повышении военных расходов до 5% ВВП. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Высший орган военного управления НАТО - Военный комитет - проведет заседание на уровне начальников генштабов, которое пройдет в Риге 26-27 сентября под председательством главы комитета адмирала Джузеппе Каво Драгоне. В нем также примут участие главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич и главнокомандующий НАТО по трансформации Пьер Вандье", - говорится в заявлении блока.

В нем отмечается, что главной темой встречи станет реализация решений саммита НАТО в Гааге.