Санкции наложили за злоупотребления на рынке рекламы

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) наложила на американскую корпорацию Google штраф в размере €2,95 млрд за злоупотребления на рынке рекламы в ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Комиссия приняла решение наложить штраф в размере €2,95 млрд на компанию Google в связи с системным злоупотреблением доминирующим положением на европейском цифровом рынке в сфере продвижения товаров и услуг", - отмечается в заявлении.

Расследование в отношении Google идет с 2023 года, но решение о штрафе долгое время откладывалось из опасений ухудшения отношений с США.