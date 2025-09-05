Подобный сценарий рассматривается как единственный способ преодоления экономического тупика, указал политолог

ГААГА, 5 сентября. /ТАСС/. Провальная политика западных элит привела европейские страны к экономическому тупику, и теперь их власти рассматривают военный сценарий как единственный способ его преодоления. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил нидерландский политолог, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл.

"Я опасаюсь, что после драматических провалов политики Запада, включая подрыв "Северных потоков", нынешние элиты Европы уровня генсека НАТО Марка Рютте и шефа евродипломатии Каи Каллас избрали военный сценарий как единственный путь к выходу из сложившегося экономического тупика", - полагает он. При этом, по мнению эксперта, такое решение не было разработано властями стран ЕС самостоятельно, но было "навязано их хозяевами с Уолл-стрит и из лондонского Сити".

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации. В частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) объемом €150 млрд как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было приняло решение увеличить военные расходы европейских государств до 5 % ВВП в 2034 году.