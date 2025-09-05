Участники протестов также призывают определить четкие сроки службы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Люди вышли протестовать на майдан Незалежности (площадь Независимости) в центре Киева и требуют от властей отказаться от "закручивания гаек" в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание "Страна".

Участники акции выступают против законопроектов об усилении ответственности для военнослужащих за неповиновение командованию и за самовольное оставление части. Организаторы отмечают, что законопроектом планируется ограничить полномочия судов в части смягчения приговоров за неповиновение командованию, что, по их мнению, является неприемлемым во время войны. Также будет ликвидирован механизм возвращения военных после самовольного оставления части в другие подразделения.

В этой связи участники акции призывают власти отказаться от "закручивания гаек". На фото, опубликованных в Telegram-канале издания, видно, что большинство людей пришли на акцию с плакатами, на которых написано, в том числе, что "солдаты - не рабы". Участники также призывают определить четкие сроки службы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Еще в октябре 2024 года глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявлял о значительном увеличении случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей. С тех пор количество таких случаев лишь растет. В апреле 2025 года оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что количество случаев дезертирства в рядах ВСУ составляет около 250 тысяч.