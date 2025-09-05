Глава ведомства Радослав Сикорский добавил, что Украина должна "иметь свободу интеграции с Западом"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский практически впервые с начала российско-украинского конфликта публично заявил, что Украина должна оставаться в границах, которые она способна сама защищать.

Ранее публично заявляемая позиция Варшавы состояла в том, что Украина должна оставаться в границах 1991 года.

"Я не хочу указывать Украине, что она должна сделать. В то же время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые она способна защищать, и иметь свободу интеграции с Западом", - сказал Сикорский в эфире телеканала TVP Info.

В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.