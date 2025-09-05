Этот вопрос обсуждался во время визита в республику заместителя спецпосланника президента США по Украине Джона Коула, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Американские власти обсуждают с Белоруссией освобождение еще примерно 1,5 тыс. содержащихся в республике заключенных. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Во время общения с журналистами с Белом доме он отметил, что этот вопрос обсуждался во время визита в Белоруссию заместителя спецпосланника президента США по Украине Джона Коула.

"У него [президента Белоруссии Александра Лукашенко] их 1 400 или 1 500. Это большое число, и мы говорим об их освобождении. Некоторые из них политические [заключенные]. Я думаю, что многие из них политические, и похоже, что они будут освобождены в ближайшем будущем", - сказал Трамп.