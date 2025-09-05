В отношении таких государств могут применить экономические санкции, ограничения на выдачу виз, оказание помощи и въезд их граждан на территорию США

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 5сентября подписал указ о возможности введения санкций в отношении стран, незаконно, по версии Вашингтона, удерживающих американских граждан.

Как поясняется в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента, США вводят понятие "стран - спонсоров незаконного удержания" американских граждан. В отношении подобных государств могут быть применены "жесткие рестрикции, в том числе экономические санкции", а также ограничения на выдачу виз, оказание помощи и въезд их граждан на территорию США.

Во время общения президента с журналистами в Белом доме перед подписанием указа его спецпосланник по делам заложников Адам Белер привел данные, согласно которым Трамп добился освобождения в других странах по меньшей мере 72 американских граждан. "И мы ничего за это не заплатили", - отметил глава государства, подвергнув при этом критике своего предшественника Джо Байдена, администрация которого, по версии хозяина Белого дома, заплатила "$6 млрд за пятерых человек".

Спецпосланник экс-президента США по делам заложников Роджер Карстенс в июне 2024 года на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса признал, что Вашингтон может называть "незаконно удерживаемыми" в других государствах и тех американцев, которые действительно совершили какие-либо преступления.