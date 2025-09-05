Президент России заявил, что это "законный выбор Украины"

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия положительно отреагировала на заявление президента России Владимира Путина о возможном будущем вступлении Украины в ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv.

"Очень приветствуется, что президент Путин видит место Украины в Европейском Союзе", - приводит Euractiv заявление пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо.

5 сентября Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявил, что это "законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы". При этом он отметил, что Россия началу политики интеграции Украины в Европу не мешала, так как страну этот вопрос не касался и затрагивал только интересы РФ при операционных связях.