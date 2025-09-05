Киев получил разрешение на приобретение до 3 550 ракет, первая партия, вероятно, будет меньше

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. США могут поставить Украине первые ракеты воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) в октябре текущего года. Об этом сообщил 5 сентября журнал Aviation Week & Space Technology (AWST).

Издание отмечает, что Киев получил разрешение на приобретение до 3 550 ракет, но первая партия, вероятно, будет меньше. Поставка первых 10 ракет запланирована на октябрь, указывает журнал.

28 августа Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине более 3 тыс. управляемых ракет ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за $825 млн.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такой шаг США противоположен заявляемому стремлению к урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Россия не раз отмечала, что любая помощь киевскому режиму в действительности лишь "продлевает его агонию", несет значительные риски неконтролируемой эскалации конфликта и чревата серьезными последствиями для глобальной стабильности, подчеркнула дипломат.