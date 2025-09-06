По информации телекомпании, эти планы являются частью более масштабной стратегии, направленной на ослабление президента республики Николаса Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанести удары по наркокартелям, которые, по версии Вашингтона, базируются на территории Венесуэлы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, такие планы являются частью более масштабного курса американской администрации, направленного на ослабление позиций президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Окончательное решение еще не принято, отметила телекомпания.

Согласно данным CNN, некоторые американские чиновники рассчитывают, что нанесенный на этой неделе удар по судну близ берегов Венесуэлы и потенциальные будущие удары по наркоторговцам окажут давление на окружение Мадуро и заставят задуматься о смене власти. "Предпочтительно, чтобы Мадуро догадался покинуть пост самостоятельно. Затем ему намекнут: "Вы хотите пойти по легкому или сложному пути?" - сказал один из источников телекомпании.

5 сентября Трамп заверил, что Вашингтон не ведет речь о свержении правительства в Каракасе. 2 сентября президент США сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. По словам Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Мадуро выразил мнение, что республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, неприкрытое давление Запада на Венесуэлу и нагнетание ситуации вокруг нее является абсолютно недопустимым методом ведения дел и создает угрозу безопасности.