РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрушил планы "коалиции желающих" своим заявлением, сделанным на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), о последствиях ввода войск НАТО на Украину. Об этом 5 сентября сообщил портал L'Antidiplomatico.

"Что касается возможных контингентов воинских на Украине - это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - приводит газета слова Путина.

4 сентября в Париже прошла встреча так называемой "коалиции желающих", на которой лидеры европейских стран обсудили гарантии безопасности для Украины. По итогам встречи была проведена пресс-конференция, где президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран обязались развернуть на Украине свои войска после завершения военного конфликта. Однако, как отмечает L'Antidiplomatico, такая риторика о "миротворческих силах" является дестабилизирующим фактором в процессе мирного урегулирования, а Евросоюз намеренно пытается саботировать переговоры.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 августа заявил, что действия "коалиции желающих" нацелены на подрыв наметившегося прогресса по украинскому урегулированию по итогам российско-американских контактов. Ранее в интервью телеканалу NBC News министр также заявлял, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.