Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе

В ЦАХАЛ заверили, что удар носил точечный характер и что перед его нанесением были приняты дополнительные меры

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сентября. /ТАСС/. Израильские военные атаковали еще одно высотное здание в городе Газа в рамках новой фазы наступательных действий в этом районе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По версии израильской стороны, высотка использовалась палестинскими радикалами из движения ХАМАС в военных целях. "Террористы ХАМАС установили в здании оборудование для сбора разведданных и разместили наблюдательные пункты, чтобы отслеживать местоположение войск Армии обороны Израиля в этом районе", - говорится в заявлении военных.

В армии заверили, что удар носил точечный характер и что перед его нанесением были приняты дополнительные меры, направленные на минимизацию ущерба для гражданского населения в Газе.

5 сентября израильская армия объявила, что начинает наносить систематические удары по высотным зданиям в городе Газа, которые, по версии военных, используются вооруженными формированиями ХАМАС в военных целях. Одновременно министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил, что "теперь со врат ада в Газе снимается засов". Он добавил, что армия его страны будет наращивать натиск на радикалов до тех пор, пока они не примут условия Израиля, прежде всего освободив заложников и сложив оружие. В противном случае радикалы будут уничтожены, предупредил Кац. Это происходит на фоне подготовки масштабного наступления израильских войск, целью которого заявлен разгром отрядов ХАМАС в городе Газа и установление контроля над ним.