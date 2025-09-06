Брюно Ретайо отметил, что нужно оставить президента республики Эмманюэля Макрона "наедине с социалистами"

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Политики из правоцентристской партии "Республиканцы" не будут участвовать в формировании правительства, если его возглавит представитель Социалистической партии. Об этом заявил министр внутренних дел страны и глава партии "Республиканцы" Брюно Ретайо.

"Я очень четко сказал об этом президенту республики [Эмманюэлю Макрону] и премьер-министру [Франсуа Байру]: если это будут социалисты, то без нас", - приводит его слова газета Le Figaro. Таким образом, глава партии опроверг слухи о возможном союзе между "Республиканцами" и социалистами при формировании нового кабмина.

"Нужно оставить Эмманюэля Макрона наедине с социалистами. Это он все это устроил. Нам нет никакого смысла им помогать", - сказал корреспонденту издания активист по имени Робер, пришедший на митинг с участием Ретайо в Пор-Марли (департамент Ивелин).

В четверг глава фракции правоцентристов в Национальном собрании (нижней палате парламента) Лоран Вокье заявил, что его фракция не будет "выражать вотум недоверия правительству социалистов" по умолчанию, как и не станет немедленно свергать правительство "Национального объединения" Марин Ле Пен и Жордана Барделла. Ретайо после этого подтвердил, что его партия действительно выступает за политическую стабильность, но добавил, что если правительство социалистов будет вести политику, противоречащую интересам Франции, то "долгом правых будет помешать им". Также он сказал, что "если "Республиканцы" войдут в правительство, то только чтобы помешать левым прийти к власти".

29 августа первый секретарь Соцпартии Франции Оливье Фор заявил, что его партия готова взять на себя формирование нового правительства в случае отставки премьер-министра Франсуа Байру. Он также заявил, что социалисты не поддержат правительство во время голосования о доверии кабмину 8 сентября.

25 августа Байру объявил, что вынесет 8 сентября на голосование в Национальное собрание вопрос о доверии правительству. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, прежде всего продолжающимся ростом государственной задолженности. По его словам, "ежечасно госдолг Франции увеличивается на €12 млн" и уже достиг €3,4 трлн.

