Премьер-министр республики при этом отметил, что Братислава поможет обеспечить гарантии безопасности Киеву

БРАТИСЛАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Словакия не направит солдат на Украину, но окажет логистическое содействие при обеспечении международных гарантий безопасности этой стране. Об этом сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо, выступая в эфире Словацкого радио в программе "Субботние диалоги".

"Словакия не будет размещать на территории Украины никаких своих солдат. С другой стороны, однако, Словакия является важной страной с точки зрения логистики. В случае [договоренности] о гарантиях безопасности [для Украины], мы сможем помочь. Мы готовы [к этому]", - отметил премьер.

Словакия, как следует из высказывания Фицо, предоставит странам - гарантам безопасности Украины возможность использовать свою транспортную инфраструктуру. Это, по его словам, произойдет лишь в случае заключения соглашения о международных гарантиях безопасности для Украины.