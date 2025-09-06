Депутат Рады: украинцы переезжают в РФ, опасаясь стать жертвами киевского режима

Артем Дмитрук отметил, что многие люди покинули страну и до, и после начала СВО, среди них участники политической жизни и те, кто никак с ней не связан

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Многие люди уехали с Украины, не желая дожидаться убийства, похищения или тюрьмы. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который выехал с Украины из-за политического преследования.

Депутат отметил, что многие люди покинули страну и до, и после начала СВО, среди них участники политической жизни и те, кто никак с ней не связан. Эти люди уехали из опасений стать "жертвами режима", добавил Дмитрук.

"Кто-то оказался во Франции, кто-то в Испании, кто-то в США или в Дубае. Но сегодня я знаю о многих случаях, когда люди сознательно не стали дожидаться "интересных" сценариев для себя - убийства, похищения, тюрьмы - и переехали в Москву. Сегодня многие считают, что именно Москва является местом, где безопасно", - заявил депутат.

Ранее заслуженный мастер спорта Украины по самбо и действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский рассказал ТАСС о своем желании стать гражданином Российской Федерации. Спортсмен покинул Украину после того, как в 2022 году стал целью украинских силовиков, преследовавших его из-за призывов прекратить конфликт против России.